Elizabeth II radieuse en Ecosse avec William : premier voyage officiel depuis la mort du prince Philip

La reine Elisabeth II d'Angleterre et Le prince William, duc de Cambridge (connu sous le nom de comte de Strathearn en Écosse) visitent l'usine AG Barr, où la boisson Irn-Bru est fabriquée, à Cumbernauld, le 28 juin 2021. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la semaine de Holyrood, que la reine consacre chaque année à l'Ecosse.

Queen Elizabeth II and the Duke of Cambridge, known as the Earl of Strathearn in Scotland, arrive for a visit to AG Barr's factory in Cumbernauld, where the Irn-Bru drink is manufactured, as part of her traditional trip to Scotland for Holyrood Week. June 28th, 2021.