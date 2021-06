Elizabeth II plus souriante que jamais : après les épreuves, la joie retrouvée en famille

La reine a finalement pu prendre part au Royal Ascot édition 2021 ! Si Elizabeth II a été contrainte de manquer les premiers jours de ce rendez-vous incontournable pour tout hippophile, elle a finalement pu enfiler son plus beau chapeau fleuri pour assister au cinquième et dernier jour de courses. Au milieu des précieux chevaux, la souveraine de 95 ans est apparue avec un large sourire aux lèvres !

Arrivée en voiture avec sa dame d'honneur, Lady Susan Hussey, Elizabeth II a été accueillie sur place par son directeur des courses hippiques John Warren. Passionnée d'équidés depuis sa plus tendre enfance, celle qui continue de monter à dos de poney dans son domaine royal de Windsor est à la tête d'une écurie royale depuis de nombreuses années. Dimanche, c'est avec entrain et curiosité qu'elle est allée à la rencontre de plusieurs jockeys et chevaux en compétition.

Un autre membre de la famille royale a également fait une apparition remarquée en cette dernière journée : Peter Phillips, le fils de la princesse Anne et donc, premier petit-fils de la reine. Sa participation a été suivie avec attention puisqu'il s'agit de sa première sortie depuis l'annonce de la finalisation de son divorce d'avec Autumn Kelly, la mère de ses filles Savannah et Isla (9 et 7 ans).

Avant lui, sa soeur Zara Tindall et son mari Mike Tindall s'étaient déjà illustrés en robe à fleurs et queue-de-pie, de même que la comtesse Sophie de Wessex, son mari le prince Edward, ou encore le prince Charles et Camilla. Cette année, le prince William et Kate Middleton ont brillé par leur absence, eux qui d'ordinaire prennent part au Royal Ascot.