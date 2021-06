La princesse Anne et Camilla Parker Bowles réunies au Royal Ascot : elles retrouvent leur ex !

Le Royal Ascot édition 2021 se poursuit, avec son défilé de chapeaux à plumes et hauts-de-forme. Mercredi 16 juin 2021, au deuxième jour de ce rendez-vous de prestige pour tous les hippophiles, le prince Charles et son épouse Camilla ont une nouvelle fois fait le déplacement, après avoir déjà assisté à la première journée de courses. D'autres membres de la famille royale étaient présents : le prince Edward et son épouse Sophie de Wessex, mais également la princesse Anne. Un certain Andrew Parker Bowles était lui aussi de la partie...

Le premier mari de Camilla était en effet présent mercredi (voir diaporama). Mais pas de malaise pour autant puisque les ex-époux s'entendent bien. Andrew Parker Bowles était d'ailleurs présent au mariage de Camilla avec le prince Charles en 2005. Pour rappel, Camilla et Andrew Parker Bowles ont été mariés entre 1973 et 1995 et deux enfants sont nés de cette union : Tom Parker Bowles et Laura Lopes. Mais avant même de se marier avec Camilla, l'ancien officier de l'armée britannique Andrew Parker Bowles avait flirté avec un autre membre de la famille royale !

Au début des années 1970, celui qui est un proche de la Couronne depuis l'enfance avait en effet fréquenté la princesse Anne, la fille d'Elizabeth II et du prince Philip. Une idylle qui n'a pas duré, mais qui s'est transformée en une solide amitié. Tandis qu'Andrew Parker Bowles a finalement épousé Camilla Shand, la princesse Anne s'est quant à elle mariée une première fois à Mark Phillips, le père de ses enfants Zara et Peter Phillips. Suite à son divorce en 1992, la fille de la reine s'est remariée dans la foulée avec l'officier de la marine Sir Timothy Laurence.

Partageant un même amour des chevaux, la princesse Anne et Andrew Parker Bowles sont restés bons amis. Mercredi, la Britannique de 70 ans - et ses étonnantes lunettes de cycliste du Tour du France - ont donc naturellement pris place dans les tribunes VIP du Royal Ascot pour assister aux courses, en bonne compagnie !