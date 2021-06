Zara et Mike Tindall main dans la main, Sophie de Wessex presque seule... Le Royal Ascot de retour !

Les hauts-de-forme et chapeaux fleuris sont de retour ! Ce 15 juin 2021, les adeptes de courses hippiques se tournent vers le sud-est de l'Angleterre, pour une nouvelle édition du célèbre Royal Ascot. Comme chaque année, plusieurs membres de la famille royale se mettent sur leur trente-et-un pour assister à cette course hippique de prestige.

A peine cette édition 2021 a-t-elle été lancée que déjà, plusieurs membres la Firme ont fait une apparition remarquée. Mardi en milieu de journée, Zara et Mike Tindall sont arrivés bras dessus bras dessous. Tout sourire en queue-de-pie et robe à pois, le couple a volontiers pris la pose devant les photographes. La présence de la fille de la princesse Anne (et donc petite fille de la reine Elizabeth) n'est en rien une surprise puisqu'elle est elle-même une cavalière émérite. Zara Tindall a en revanche raccroché ses bottes et sa bombe provisoirement, le temps de pouponner son troisième enfant, Lucas, né en mars dernier. Avec son mari, l'ancien joueur de rugby Mike Tindall, elle a également deux filles : Mia (7 ans) et Lena (3 ans dans quelques jours).

Un autre couple royal a pris part à cette première journée de courses hippiques. Contrairement à Zara et Mike Tindall, c'est séparés que le prince Edward et son épouse Sophie ont fait leur entrée en scène non loin de l'hippodrome. Le comte et la comtesse de Wessex occupent un rôle plus important au sein de la Firme depuis quelques mois. Suite au départ du prince Harry et Meghan Markle de la monarchie en mars 2020, la reine a décidé de confier davantage de missions officielles à son fils Edward et à sa belle-fille, leur octroyant ainsi une place de premier plan au sein du clan.

La reine, cette grande absente

Privés de la traditionnelle arrivée en carrosse, le prince Charles et son épouse Camilla ont fait leur arrivée en voiture. Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont décidément un agenda de printemps bien rempli puisqu'ils rentrent tout juste de Carbis Bay, où ils ont pris part le week-end dernier au G7, en compagnie d'Elizabeth II, du prince William et Kate Middleton.

Comme l'a confirmé son manager de course John Warren mardi matin, la reine sera absente de cette première journée de Royal Ascot et ce, en raison de la crise sanitaire. L'an dernier déjà, Elizabeth II avait été contrainte de manquer, pour la toute première fois en 69 ans, cette course qu'elle affectionne tant. A défaut de pouvoir encourager son cheval King's Lynn, sur la ligne de départ ce mardi, la souveraine de 95 ans a tenu une audience avec le Premier ministre australien Scott Morrison à Windsor. Elle pourrait malgré tout faire une apparition plus tard cette semaine...