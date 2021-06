Meghan et Harry : Le prince Edward et Sophie commentent leur interview... avec beaucoup d'humour !

Dans une rare interview accordée au Telegraph le 4 juin 2021, le prince Edward et son épouse la comtesse de Sophie de Wessex sont revenus sur l'interview vérité du prince Harry et Meghan Markle avec Oprah Winfrey. Un entretien diffusé à la télévision en mars dernier et qui n'a pas manqué de secouer la Couronne, puisque les Sussex ont laissé entendre que certains membres de la famille royale avaient eu des "inquiétudes" sur la couleur de peau de leur fils Archie (2 ans), avant sa naissance.

À la question de savoir s'ils ont eux aussi regardé l'interview, le plus jeune fils d'Elizabeth II et son épouse ont répondu avec dérision : "Oprah qui ?" Ce à quoi Sophie de Wessex a ajouté : "Oui, quelle interview ?" Pour l'oncle et la tante du prince Harry, mieux vaut rebondir avec humour plutôt que d'ajouter de l'huile sur un feu pas tout à fait éteint... Toujours lors de cet entretien, la comtesse a joué la carte de l'apaisement : "Nous sommes toujours une famille quoi qu'il arrive, et nous le serons toujours."

La Britannique de 56 ans, née Sophie Rhys-Jones, a confié avoir eu une "longue conversation" avec Harry lorsqu'il est revenu au Royaume-Uni en avril dernier, pour assister aux obsèques de son grand-père le prince Philip. Le duc de Sussex n'avait alors plus vu ses proches depuis plus d'un an, suite à son départ de la monarchie et son installation en Californie avec Meghan Markle. La comtesse a-t-elle tenté de jouer les conciliatrices, à l'image de Kate Middleton ? Peut-être la naissance imminente du deuxième enfant des Sussex (une petite fille), permettra de véritablement tourner la page...

Voir sa Majesté seule, c'était vraiment poignant

Le prince Edward et son épouse sont également revenus sur les funérailles du duc d'Edimbourg, organisées en comité restreint au château de Windsor, en raison de la pandémie. Avec leurs enfants, Louise et James (17 et 13 ans), le comte et la comtesse de Wessex ont pu rendre hommage au prince Philip malgré un contexte très particulier. "C'était extraordinairement étrange d'entrer dans la chapelle St George et de trouver la nef complètement vide, le cadet de Charles, Anne et Andrew s'est-il souvenu. C'est toujours difficile avec ce genre de choses parce que vous êtes au milieu, donc vous n'avez aucune idée de ce à quoi cela ressemble nécessairement de l'extérieur. C'est devenu vraiment poignant d'être là parce que c'était soudainement très intime."

Pour Sophie de Wessex, l'image de sa belle-mère quelque peu esseulée face au cercueil de son mari de toujours s'est avérée très émouvante... "Voir sa Majesté seule, c'était vraiment poignant". Toujours aussi dévouée à sa fonction, Elizabeth II a déjà repris les engagements royaux. Après avoir essuyé plusieurs épreuves avec dignité, que ce soit le Brexit, la pandémie, le Megxit ou encore la mort de son époux, la reine de 95 ans prépare désormais un événement majeur et bien plus réjouissant : son jubilé de platine, soit ses 70 ans sur le trône.