Camilla Parker Bowles en deuil : son fils Tom "dévasté" par la mort de sa compagne

Carnet noir pour la famille royale d'Angleterre. Alors qu'il coulait des jours heureux auprès d'Alice Procope, Tom Parker Bowles, le fils de Camilla Parker Bowles, fait face à la douloureuse épreuve du deuil. Sa compagne est morte à l'âge de 42 ans, après s'être battue contre le cancer, selon les informations d'Entertainment Daily datant du 27 mars 2021. "Tom était divinement heureux avec Alice, explique un proche, source du média britannique. Il est dévasté de voir à quel point la vie peut être cruelle."

Elle ne l'a pas su avant le mois d'août dernier

Tom Parker Bowles et Alice Procope étaient en couple depuis deux années. La pandémie de Covid-19 est partiellement responsable de ce décès foudroyant... puisque la jeune femme n'a été prise en charge comme elle aurait dû l'être et que son cancer a été diagnostiqué "bien trop tard". "Elle ne l'a pas su avant le mois d'août dernier, poursuit la source d'Entertainment Daily. C'est vraiment inhumain. Et il va y avoir d'innombrables cas similaires au sien !" Il faudra désormais que le critique gastronomique affronte sans elle le quotidien, son souvenir à l'esprit et au coeur...

Une année difficile pour Camilla

Décidément, la duchesse de Cornouailles enchaîne les coups durs. Camilla Parker Bowles et son époux se sont rendus en Grèce, à Athènes, à la fin du mois de mars pour célébrer le bicentenaire de l'indépendance du pays. Une visite diplomatique très importante pour le prince Charles puisque son père, le prince Philip, est né à Corfu en 1921 et que son grand-père n'était autre qu'André de Grèce. Or, cette petite escapade loin de l'Angleterre a été très fortement décriée puisque le peuple britannique a interdiction formelle de traverser la mer. Mais cette mésaventure, bien sûr, est incomparable à la tristesse immense que représente la disparition d'Alice Procope...