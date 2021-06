Sophie de Wessex les larmes aux yeux : confidences étouffées sur la mort du prince Philip

La comtesse fait décidément parler d'elle ce printemps. Après avoir accordé une première interview au Telegraph avec son mari le prince Edward il y a peu, Sophie de Wessex a reçu les caméras de la BBC pour un nouvel entretien confidences filmé à St James's Palace plus tôt cette semaine. Une interview dévoilée le 16 juin 2021, lors de laquelle la Britannique de 56 ans a évoqué la mort du prince Philip avec une vive émotion.

La mère de Louise et James (17 et 13 ans) est revenue sur la photo d'Elizabeth II et son mari dévoilée par Buckingham, peu de temps après le décès du duc d'Edimbourg, en avril dernier. Un cliché qu'elle avait elle-même réalisé sur les hauteurs de Balmoral, à Coyles of Muick, lors de vacances en famille en Ecosse en 2003. "J'étais enceinte de Louise à ce moment et nous sommes montés là-haut", Sophie de Wessex a-t-elle d'abord expliqué, avant d'être envahie par l'émotion. Après une courte pause, elle a ajouté : "Et juste être là, à cet endroit... était un moment 'oh mon dieu'."

Cette fameuse photo serait l'une des préférées de la reine. Non seulement elle a été prise par un être cher, mais elle la montre dans l'intimité avec son mari de toujours, dans un cadre qu'elle affectionne tout particulièrement. Elizabeth II a d'ailleurs appelé l'un de ses nouveaux chiots Muick, en référence à ces montagnes écossaises.