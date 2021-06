Elizabeth II au G7 : son discret clin d'oeil à Harry et Meghan Markle, malgré les tensions

Heureux hasard ou véritable clin d'oeil en pleine tempête ? Pour sa participation au sommet du G7 en Cornouailles, Elizabeth II était bien entourée puisqu'elle était non seulement accompagnée du prince Charles et Camilla, mais également du prince William et Kate Middleton. Tout sourire dans sa robe fleurie, la reine de 95 ans est apparue en forme lors de son arrivée à la réception organisée à l'Eden Project, le 11 juin 2021, en présence de son Premier ministre Boris Johnson, du président américain Joe Biden, ou encore d'Emmanuel Macron. Mais un détail dans sa tenue a particulièrement attiré l'attention...

La souveraine a en effet ressorti sa broche Millet, un cadeau reçu en 2007 de la part du président de la République du Botswana lors d'une réunion des chefs d'Etats membres du Commonwealth en Ouganda. D'emblée, les plus fins connaisseurs de la couronne y ont vu un hommage... au prince Harry et Meghan Markle ! Le duc et la duchesse de Sussex ont en effet un attachement très particulier pour le Botswana, pays où ils ont passé quelques jours au tout début de leur romance, où le prince Harry a ensuite déniché le large diamant qui orne la bague de fiançailles de sa moitié.

Difficile de croire à une simple coïncidence quand on sait à quel point Elizabeth II choisit ses accessoires avec soin et ne porte que très rarement cette fameuse broche représentant la céréale la plus cultivée au Botswana.