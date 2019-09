Meghan Markle : Pourquoi ne porte-t-elle plus sa bague de fiançailles ?

Meghan Markle, duchesse de Sussex, se rend à la résidence de l'ambassadeur à Cape Town, au 2 ème jour de leur visite en Afrique du Sud. Le 24 septembre 2019 Portraits of the Duchess of Sussex at a reception for young people, community and civil society leaders at the Residence of the British High Commissioner in Cape Town on day two of the royal tour to South Africa. 24 September 2019.24/09/2019 - Cape Town