Elizabeth II grande absente du Royal Ascot 2021, pour la deuxième fois en 69 ans...

Après s'être tenu sans public l'an dernier, le Royal Ascot fait son grand retour ce printemps. Le 15 juin 2021, les adeptes des courses hippiques ont leurs regards braqués sur le sud-est de l'Angleterre et cet événement prestigieux, un rendez-vous incontournable pour tous les hippophiles. Enfin tous... Il y en a une qui, cette année encore, est contrainte de suivre l'événement à distance.

Mardi, Elizabeth II a brillé par son absence lors de la première journée de courses. D'ordinaire, l'arrivée de la reine et ses proches en carrosse lance l'événement en fanfare. Mais pour la deuxième fois en 69 ans de règne, Elizabeth doit se contenter de suivre la compétition de loin, depuis Windsor, en raison de la crise sanitaire. "Le plan pour le moment est de voir comment cela se passe vers la fin de la semaine et si la reine peut venir parce qu'elle a des coureurs, alors, croisons les doigts pour cela arrive", a commenté le directeur de course de la souveraine, un certain John Warren, comme l'a rapporté le Daily Mail.

Malgré tout, le public a pu voir le prince Charles et Camilla, Zara et Mike Tindall, mais aussi le prince Edward et Sophie de Wessex lors de cette première journée à Ascot. C'est donc certainement devant sa télévision que la souveraine a encouragé son cheval King's Lynn, qui était sur la ligne de départ mardi. En effet, passionnée de chevaux depuis son plus jeune âge, celle qui monte toujours à dos de poney est à la tête d'une écurie de course de renom, qui lui rapporte gros chaque année ! Une passion qu'elle partage avec plusieurs membres de sa famille, notamment sa petite-fille Zara Tindall, cavalière émérite récompensée aux JO de Londres en 2012.