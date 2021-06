Elizabeth II gâtée : le prince Andrew, Beatrice et Eugenie lui offrent un cadeau... turbulent !

Ils étaient trois, puis il n'en restait que deux... La reine a, de nouveau, trois chiens pour lui tenir compagnie ! Comme l'a rapporté The Sun ce 14 juin 2021, Elizabeth II a un nouveau corgi dans sa vie. Le chiot - un mâle au nom encore inconnu - lui a été offert jeudi dernier par son fils le prince Andrew et ses petites-filles, les princesses Beatrice et Eugenie, au jour où son défunt mari le prince Philip aurait fêté ses 100 ans. Le petit animal lui aurait été donné à l'occasion de ses 95 ans, qu'elle a officiellement célébrés samedi à Windsor, avec la traditionnelle parade Trooping The Colour.

Le prince Andrew et ses filles avaient déjà offert deux chiots à la reine en février dernier, lorsque son mari le duc d'Edimbourg était hospitalisé à Londres et qu'elle se retrouvait seule au château de Windsor : un corgi baptisé Muick (en référence au lac du même nom, situé sur le domaine royal de Balmoral en Ecosse) et un dorgi (un croisement entre un corgi et un teckel) baptisé Fergus, en hommage à Fergus Bowes-Lyon, l'oncle de la reine décédé au combat pendant la Première guerre mondiale.

Malheureusement, Fergus est mort prématurément en mai dernier, à seulement cinq mois... "La reine a traversé une période difficile et elle est absolument ravie d'avoir un nouveau corgi, a rapporté une source de Windsor au Sun. Elle était bouleversée lorsque Fergus est décédé subitement, mais ce nouveau chien sera une compagnie parfaite pour Muick à l'avenir." Un nouveau compagnon pour Muick, mais également pour Candy, le dernier descendant de son tout premier corgi Susan, qu'elle avait reçu pour ses 18 ans... en 1944 !