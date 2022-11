"Bouffe-moi les noix" : Un membre de la famille royale a complètement dérapé face à sa belle-mère...

Comment réagir lorsqu'on se retrouve en caleçon sexy devant sa belle-mère ? Et encore pire, quand sa belle-mère est la princesse Anne, la soeur du roi Charles III ? Et bien Mike Tindall, marié à Zara Phillips, l'aînée des petites filles de la reine Elizabeth II, a offert ce lundi quelques éléments de réponse ! Hilarant, l'ancien rugbyman s'est en effet confié aux personnalités qui partagent l'affiche de l'émission de télé-réalité Je suis une célébrité, sortez-moi de là, dans laquelle il s'est engagé il y a quelques semaines.

Une décision qui aurait fait grincer des dents au plus haut niveau de la famille royale : le prince William et Kate Middleton n'auraient pas été très heureux qu'un membre du clan s'expose ainsi dans une émission de télé-réalité. Le couple de Galles n'a pourtant pas eu son mot à dire sur la décision de Mike Tindall (qu'ils semblent beaucoup apprécier par ailleurs). En effet, l'ancien rugbyman et sa femme ne sont pas des membres seniors de la famille royale et sont très loin dans l'ordre de succession.

Ce qui permet au sportif de pouvoir tenir son podcast sur le rugby, mais également de se confier régulièrement sur les grands événements qui se produisent dans la famille royale. Après le Jubilé, il avait notamment commenté l'attitude du petit prince Louis, et remercié les gens pour l'amour donné à tout le clan royal une fois les obsèques d'Elizabeth II terminées.

Car malgré son rang, Mike Tindall a fait partie, ces dix dernières années, des membres les plus fidèles derrière la reine avec son épouse. Toujours très digne, le sportif avait même accepté de prendre soin de ses nièces, Savannah et Isla Phillips (12 et 10 ans) pour l'entrée dans la Chapelle Saint-George, où s'étaient déroulées une partie des funérailles de la souveraine, en plus de sa fille aînée Mia (8 ans). Le couple est également parent de Lena (4 ans) et Lucas (1 an).

"Bouffe-moi les noix ? Non merci !"

Des enfants qui ne devraient pas forcément écouter l'histoire racontée par leur père à la télévision ! Dans la jungle australienne, l'ancien sportif s'est en effet complètement lâché et a raconté qu'il s'était déjà retrouvé en caleçon devant sa belle-mère, la princesse Anne. "Excessif" lorsqu'il danse, Mike Tindall a en effet déchiré son pantalon, comme cela arrive si régulièrement qu'il en prévoit désormais un de rechange.

"Zara fêtait je crois son 30ème anniversaire, c'était une fête sur le thème des années 70 et j'étais sur le dancefloor avec un costume complet et approprié, sauf qu'il était un peu serré (à cause des mollets du rugby, vous savez)", a-t-il commencé. "Je dansais avec ma belle-mère et mon pantalon s'est déchiré devant elle. [...] Sauf que sur mon caleçon, il y a avait écrit 'Bouffe moi les noix'".

Très gêné, le quadragénaire a raconté que la soeur du roi Charles avait eu une réaction pleine d'humour : "Je ne préfère pas, merci". Une anecdote qui démontre que la princesse connait son gendre et qu'elle l'apprécie, mais également qu'elle sait faire preuve d'humour. Et qui lui a valu les applaudissements des autres célébrités !