Kate Middleton et William furieux envers Mike Tindall ? Cette décision de l'ancien rugbyman qui a déplu au couple

Si Mike Tindall est réputé pour être un ancien rugbyman professionnel, notamment sélectionné à 75 reprises avec l'équipe d'Angleterre, il est tout autant, voire davantage connu pour son couple avec Zara, la fille de la princesse Anne et du capitaine Mark Phillips. Récemment, l'ex-athlète racontait dans une interview sa rencontre avec sa dulcinée, alors qu'il jouait encore au ballon ovale et qu'il disputait une compétition majeure.

"J'étais à la Coupe du Monde, elle était dehors à regarder. J'ai été éliminé de la demi-finale. J'étais dégoûté et je suis allé boire une bière avec un autre gars qui avait été éliminé et un autre gars qui était à Sydney. Ils l'avaient déjà rencontrée [Zara Phillips], ils nous ont présentés et nous avons discuté", s'était-il souvenu. Depuis, les deux tourtereaux filent le parfait amour. Ils ont fondé une famille ensemble puisqu'ils sont parents de trois enfants : Mia (née en 2014), Lena (née en 2018) et Lucas (né en 2021).

Cela jette le discrédit sur la famille royale

Avant cela, en juillet 2011, ils décidaient de se marier. Ce qui a définitivement conduit Mike Tindall à devenir un personnage relativement important de la famille royale britannique. Et si les membres de celle-ci semblaient plutôt l'apprécier jusqu'ici, Kate Middleton et le prince William auraient récemment été "bouleversés et embarrassés" par son comportement, a rapporté l'experte royale Angela Levin au journal The Sun.

En effet, il participe depuis peu à une émission de télé-réalité intitulée I'm a Celebrity Get Me Out Of Here (Je suis une célébrité, sortez-moi de là pour la version française). Des "bouffonneries" qui contrarieraient beaucoup le prince et la princesse de Galles. "Je pense que cela jette le discrédit sur la famille royale. Cela rabaisse non seulement sa femme, mais aussi sa belle-mère, la princesse Anne, et d'autres membres de la famille royale", a-t-elle précisé.

À noter que d'après le Times, Mike Tindall "na pas demandé la permission" à Charles III pour participer à ce programme. Mais il en aurait cependant parlé à son épouse. Selon le journaliste Charles Rae, il a "discuté de ces questions avec Zara et les principaux assistants du palais".