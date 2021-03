Zara Tindall maman pour la 3e fois : la petite-fille d'Elizabeth II a accouché dans sa salle de bain

Enfin une bonne nouvelle pour la famille royale britannique en ces temps compliqués. Un nouveau bébé vient de la rejoindre et le moins que l'on puisse c'est que son arrivée restera dans les annales.

Mercredi 24 mars 2021, Mike Tindall, l'époux de Zara Phillips , a annoncé la naissance de leur troisième enfant, dans des circonstances insolites. La petite fille de la reine Elizabeth II, âgée de 39 ans, a accouché dans la salle de bain de la maison familiale, celle de la princesse Anne située dans le comté de Gloucestershire.

C'est dimanche soir dernier que le bébé de Zara et Mike Tindall, un petit garçon qui pèse un peu plus de 3,5 kilos, a choisi de venir au monde. Mike Tindall a raconté ce moment hautement marquant dans son podcast The Good, The Bad and The Rugby, révélant que ce baby boy impatient n'a pas encore de prénom.

Ça a été la course

"Dimanche était un jour encore meilleur parce qu'un petit garçon est arrivé chez moi ! Yeah, génial, à 18 heures, raconte l'heureux papa dans son programme. "Nous n'avons pas encore choisi un prénom, nous travaillons toujours dessus, nous avons toujours eu du mal avec ça, nous n'en choisissons jamais avant qu'il arrive", partage l'ancien joueur de rugby de 42 ans.

"Heureusement, l'amie de Zara était là pour savoir que nous n'aurions pas le temps d'aller à l'hôpital, donc ça a été la course, prendre un matelas, aller dans la salle de bain, prendre des serviettes, ajoute-t-il, encore sous le coup de l'émotion. Heureusement, la sage-femme qui allait nous retrouver à l'hôpital n'était pas si loin et elle a conduit et est arrivé alors que nous étions en train de nous mettre en position, et la seconde sage-femme est arrivée juste après que la tête soit sortie."

La grossesse de Zara Tindall avait été rendue officielle en décembre dernier par Mike Tindall. "Cela a été une bonne semaine pour moi, on a passé une petite écho la semaine dernière, un troisième Tindall arrive, avait-il confié, toujours dans son podcast. J'aimerais un garçon cette fois, j'ai deux filles, j'aimerais un garçon. Je l'aimerai qu'il soit un garçon ou une fille, mais pitié que ce soit un garçon." Son voeu a donc été exaucé !

Mariés depuis 2011, Zara et Mike Tindall sont également les parents de deux filles, Mia (7 ans) et Lena (2 ans). Le couple avait rencontré des difficultés pour concevoir son deuxième enfant. La cavalière émérite a été victime de deux fausses couches après la naissance de son aînée Mia. En décembre 2016, elle avait dû publiquement annoncer sa première fausse couche puisque sa grossesse avait été confirmée par le palais de Buckingham un mois plus tôt...

Un annonce publique qui a été difficile à vivre, comme elle l'avait confié lors d'une interview accordée au Sunday Times, deux ans plus tard. "Dans ces moments-là, on traverse une période où l'on ne peut pas en parler. C'est trop à vif." Elle avait ajouté : "Dans notre cas, c'était quelque chose de très rare ; la nature nous a dit : 'Ce n'est pas le bon.' J'ai dû aller jusqu'au bout et accoucher parce que ma grossesse était déjà bien avancée." Un récit qui a récemment fait écho à celui rédigé par Meghan Markle, elle aussi victime d'une fausse couche l'été dernier, en Californie, alors qu'elle attendait son deuxième enfant. La duchesse de Sussex est depuis retombée enceinte. Avec son époux le prince Harry, ils attendent une petit fille dont la naissance est prévue pour l'été prochain.