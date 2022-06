Louis de Cambridge intenable au jubilé, Mike Tindall explique son intervention remarquée

Le jubilé de platine a célébré les 70 ans de règne d'Elizabeth II mais Sa Majesté s'est fait voler la vedette par ses arrières-petits-enfants durant les quatre jours de festivité. À 4 ans, c'est le prince Louis qui en a clairement été la superstar. Dès le départ, le petit garçon annonce le ton, en se faisant réprimander par sa grande soeur la princesse Charlotte, qui a pointé du doigt son trop plein d'enthousiasme. Puis, les jours se sont succédé et le petit dernier de Kate Middleton et du prince William n'a cessé d'attirer l'attention. Jusqu'à ce dimanche 5 juin, jour de clôture de ce jubilé de platine, où Louis de Cambridge est apparu très agité au premier rang de la tribune royale.

Plus d'une fois, sa mère Kate Middleton a dû intervenir, le frère de George et de Charlotte n'hésitant d'ailleurs pas à tenter de lui mettre les mains sur la bouche. Survolté, il a néanmoins pu compter sur l'intervention remarquée de Mike Tindall pour le calmer. Installé juste derrière les Cambridge, le mari de Zara Philips est revenu sur cette journée particulière dans son podcast The Good, the bad and the rugby, ce mercredi 8 juin 2022. "Louis, il voulait juste s'amuser, a confié l'ancien sportif. Et mes filles sont toujours très espiègles, alors j'essaie de garder le contrôle." Papa de Mia, Lena et du tout dernier le petit Lucas, 1 an, Mike Tindall sait ce que c'est que de devoir affronter un enfant agité.

C'est dur pour eux. Ils sont tous jeunes...

"Il y avait beaucoup de bonbons à l'arrière, donc il y avait un vrai pic de sucre", a rapporté l'ex-rugbyman de 43 ans. Alors Mike Tindall n'a pas hésité à apporter son aide à Kate Middleton, avec une intervention remarquée. "C'est dur pour eux. Ils sont tous jeunes... c'est long, a-t-il fait savoir. Mais comme tous les parents le savent, on fait tout ce qui doit être fait." Et ce qui devait être fait a donc été fait. Une intervention qui a clairement dû être appréciée de la duchesse de Cambridge. Dès le premier jour des festivités, le prince Louis a volé la vedette au reste des membres de la famille royale. Dans une tenue marinière que son père avait lui-même porté pour une occasion similaire en 1985, le petit garçon a fait sensation.