Charlotte de Cambridge : Agacée par son frère Louis, la fille de Kate Middleton le corrige en direct !

Le jubilé de platine de la reine Elizabeth II a commencé. Ce jeudi 2 juin, tous les regards se sont portés sur une apparition très attendue : celle de Kate Middleton et de ses trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, à bord d'une calèche. Si la tenue d'une blanc immaculé signé par Alexander McQueen porté par la duchesse de Cambridge a naturellement fait sensation, c'est encore une fois sa fille unique Charlotte qui a volé la vedette au reste des Cambridge. Comme chaque fois, on a pu compter sur un geste de l'espiègle princesse largement commenté.

Après avoir tiré la robe de sa mère durant la messe de Pâques, cette fois-ci la princesse Charlotte s'en prend à son petit frère Louis. Alors que les trois enfants, en face de leur mère et de Camilla Parker Bowles, retenaient tous les regards à bord de la calèche, la petite fille de 7 ans a été vue en train de stopper son frère, lui demandant de cesser de faire un signe de la main. Charlotte Cambridge, déjà surnommée Queen Charlotte par grand nombre d'Anglais, devait alors trouver que le trop plein d'enthousiasme de son petit frère de 4 ans n'était pas assez royal. Et il faut compter pour l'héritière pour que les choses filent droit. Le petit caractère de la fille de Kate Middleton et du prince William a de nouveau fait parler. Sur Twitter, l'adorable scène de la soeur et de son petit frère a été largement commentée. Âgé de bientôt 9 ans, le prince George, qui porte désormais le costume, a regardé la querelle – mineure – sans s'en mêler. Quant au prince Louis, il n'a pas été perturbé par si peu.

Kate Middleton recycle une tenue, la princesse Charlotte en look royal

Alors que Meghan Markle et le prince Harry font leur grand retour en Angleterre pour ce jubilé de platine, c'est néanmoins Kate Middleton et ses trois enfants qui sont les stars de cet évènement, ce jeudi 2 juin 2022. À bord de leur calèche, ils ont fait une apparition très remarquée à l'occasion de ce Trooping the colour. Le look royal bleu ciel de la princesse Charlotte a séduit autant que son attitude. Le prince Louis portait quant à lui les habits que portait le prince William en 1985, quand Kate Middleton a recyclé de belles boucles d'oreille de Lady Diana – un joli clin d'oeil. Niveau look, la duchesse de Cambridge arborait un ensemble Alexander McQueen qu'elle avait porté pour la première fois en juin 2021 pour une réception du G7 et un grand chapeau signé Philip Treacy.