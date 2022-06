Elizabeth II : Ces 5 questions que tout le monde se pose sur son jubilé

Du jeudi 2 juin au dimanche 5, l'Angleterre fête le jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Un évènement majeur pour la Couronne, Sa Majesté étant la première à fêter ses 70 ans de règne, mais aussi dans le monde entier, les fans de la famille royale britannique étant nombreux. De quoi générer de nombreux questionnements autour de ce jubilé de platine si attendu. Qu'est-ce que le jubilé ? Où le suivre ? Qui y sera présent ? Et même comment réaliser le pudding du Jubilé ? Voici des réponses aux cinq questions que tout le monde se pose sur l'anniversaire de règne de la monarque de 96 ans.

Déjà, qu'est-ce que c'est que ce jubilé de platine ? Il s'agit de l'anniversaire des 70 ans de règne, de la grand-mère des princes William et Harry. Il y a 70 ans, Elizabeth II, qui n'avait alors que 25 ans accédait au trône, après la mort de son père George VI. Son couronnement s'est déroulé quelques mois plus tard, le 2 juin 1953 en l'abbaye de Westminster. Elizabeth II est surtout la première monarque britannique à atteindre les 70 ans de règne à la tête du Royaume-Uni, mais aussi de 14 pays du Commonwealth et de 14 territoires d'outre-mer. Un anniversaire majeur à la hauteur des nombreuses festivités organisées à l'occasion. Buckingham Palace a mis les petits plats dans les grands.

Le célèbre balcon du Palais, la messe et une parade survoltée

De quand à quand se déroule donc ce jubilé de platine ? Voilà le programme : jeudi 2 juin, la cérémonie de Trooping the Colour ouvre le bal. Un défilé de plus de 1.500 soldats et musiciens de l'armée britannique qui représente une tradition qui remonte à plus de deux siècles. Et avec un évènement central qui attire tous les regards : l'apparition de la famille royale sur le balcon de Buckingham. L'occasion de voir les enfants de Kate Middleton et du prince William, George, Charlotte et Louis, stars de la royal family. Le soir plus de 2.800 signaux lumineux seront allumés au palais et dans tout le Royaume-Uni. Le lendemain vendredi 3 juin, place à la messe qui se tiendra en la cathédrale Saint-Paul de Londres, avec la cloche du Grand Paul qui sera sonnée. Samedi 4 juin, Elizabeth II assistera à la 243e édition du prestigieux derby d'Epsom, course hippique qu'elle affectionne particulièrement. Le soir, c'est l'heure de la grande fête au palais de Buckingham, la BBC Platinium Party, avec notamment Diana Ross ou encore Elton John. Dimanche 5 juin, des millions de personnes vont participer à des repas festifs en plein air partout dans le pays. Puis, le jubilé s'achèvera par la grande parade festive jusqu'au palais, avec l'interprétation de l'hymne national God Save the Queen, dirigé par Ed Sheeran.

Où suivre la cérémonie du jubilé ? De nombreuses chaînes en Hexagone vont proposer des programmes autour de cette grande fête, mais aussi des directs. Alors où regarder et surtout qui présente ?Stéphane Bern sur France 2, avec Julian Bugier, mais aussi Denis Brogniart à bord d'un bus à impériale, pour TF1, pendant qu'Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau s'occupent du direct en plateau. Beaucoup d'experts royaux sont attendus au cours de ces émissions spéciales et les chaînes d'information en continu comme BFMTV ou Franceinfo proposeront naturellement de suivre le jubilé de platine d'Elizabeth II également. France 3 diffusera de son côté un numéro de Des racines et des ailes consacré à la monarque. (Un programme télé à retrouver plus en détail ici.)

Quels membres de la famille royale y seront présents ?

Qui sera présent à ce jubilé de Platine ? Il est bien évident que Kate Middleton et le prince William ainsi que leurs trois enfants entoureront la reine sur le balcon et à tous les autres évènements de ce jubilé. En va de même pour le futur héritier du trône le prince Charles et son épouse Camilla. En revanche, ne seront pas les bienvenus sur ce balcon, Meghan Markle et le prince Harry ainsi que le prince Andrew, lui aussi blacklisté en raison de ses récentes déconvenues. En revanche, le couple Sussex fera bel et bien son retour en Angleterre pour participer au jubilé, aux côtés de leurs deux enfants, Archie et la petite Lilibet Diana, qui rencontrera la reine pour la première fois.

De nombreux arrière-petits-enfants de Sa Majesté pourront également lui voler la vedette. On comptera la présence de 10 à 12 arrière-petits-enfants à bord d'une calèche. Parmi lesquels le prince George, la princesse Charlotte, le prince Louis, Savannah et Isla Phillips (les filles de Peter Phillips et de son ex-femme Autumn Kelly), Mia, Lena et Lucas Tindall (les enfants de Zara Phillips et de son mari Mike Tindall), August Brooksbank (le fils de la princesse Eugenie et de son mari Jack Brooksbank) ainsi que Sienna Mapelli Mozzi (la fille de la princesse Beatrice et de son mari Edoardo Mapelli Mozzi).

Comment préparer le pudding du jubilé ?

Enfin et c'est une question qui doit être sur toutes les lèvres : comment préparer le fameux pudding du jubilé ? Nos amis de 750g vous en dévoilent la recette car ce fameux pudding devrait trôner sur toutes les tables des sujets de Sa Majesté. Grâce à un concours, c'est Jemma Melvin, publicitaire de 31 ans, qui a vu son pudding devenir l'officiel. Et c'est une recette à base de trifle au citron et d'amaretti. Et vous en trouverez la recette ici, alors à vos spatules ! À accompagner avec un thé, of course.