Charlotte de Cambridge a 7 ans : ce membre de la famille royale auquel elle ressemble de plus en plus !

Ce lundi 2 mai, Charlotte de Cambridge fête ses 7 ans. La fille cadette du prince William et de Kate Middleton a atteint l'âge de raison et pour immortaliser ça, c'est sa mère qui a signé quelques adorables clichés. Publiés sur les réseaux sociaux de la duchesse et du duc de Cambridge, on y voit la petite fille poser dans un cadre idyllique, à Anmer Hall, tout sourire. Plusieurs détails ont naturellement retenu l'attention des fans de la Couronne : comme la dent manquante de la soeur de George et du jeune Louis. Mais aussi la présence d'Orla, chien de compagnie récemment introduit dans la famille Cambridge, offert par James Middleton, le frère de Kate. Mais c'est surtout la ressemblance de Charlotte de Cambridge avec un des membres de la famille royale qui a à nouveau marqué les esprits...

En effet, la fille de Kate Middleton et William, déjà surnommée "Princess Warrior" à l'école – où elle est privée de meilleure amie – en raison de son fort caractère, ressemble de plus en plus à son arrière grand-mère la reine Elizabeth II. Depuis sa naissance, il y a désormais sept ans, l'unique fille du couple Cambridge est le parfait sosie de la monarque. Et en grandissant, cela devient de plus en plus flagrant. Ainsi, sur les dernières photos officielles de la petite fille, son sourire audacieux, son petit nez et son regard semblent avoir été calqués sur ceux d'Elizabeth II sur des clichés d'elle à l'âge de 12 ans, ou moins (voir le diaporama).