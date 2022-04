Louis de Cambridge : Cette étape si spéciale qui l'attend au jubilé de la reine... à seulement 4 ans !

Louis de Cambridge est bel et bien la nouvelle star de la famille royale. À 4 ans, le prince Louis captive toute l'attention des fans de la couronne de part son côté fonceur et bien sûr son adorable minois. Et le garçonnet, qui vient de fêter son anniversaire samedi 23 avril, n'a pas fini de régaler les fans de la famille royale britannique. Le fils de Kate Middleton et du prince William s'apprêterait même à voler la vedette à son arrière grand-mère la reine Elizabeth II ... lors de son propre jubilé ! En effet, selon les dernières indiscrétions outre-Atlantique, les enfants des Cambridge, le prince George, l'espiègle princesse Charlotte et le petit Louis devraient avoir une place centrale au sein du cortège. Et mieux encore, ce sera l'occasion pour le plus jeune fils de Kate et William de franchir une étape cruciale...

Du 2 au 5 juin se tiendra le jubilé de la monarque de 96 ans et selon le Telegraph, les enfants Cambridge seront à l'honneur puisqu'ils devraient défiler dans des calèches, comme rapporté par nos confrères de Closer. Et ce sera donc une première apparition publique pour le petit Louis. Une sacrée étape dans la vie d'un prince britannique. La reine pourra ainsi d'autant plus consolider ses liens avec ses arrières petits-enfants. Le petit Louis était déjà apparu durant la Trooping the colour en 2019 mais, âgé seulement de 13 mois et dans les bras de sa maman, au balcon de Buckingham Palace. Ce sera la première fois en tant que petit garçon, droit sur ses pieds, qu'il sera de nouveau dans un évènement public. Le temps a passé !

Un Markle veut s'incruster à la fête...

Lors de ce jubilé, d'autres personnalités risquent de tenter de voler la vedette à la reine Elizabeth II. Notamment Elton John, Ed Sheeran et Stevie Wonder qui devraient être présents à l'évènement qui réunira également 1 400 soldats, 200 chevaux ou encore 400 musiciens. Et si l'on ignore si le prince Harry et Meghan Markle seront de la partie, bien qu'ils ont reçu une invitation d'honneur de la reine, un autre Markle a promis de s'incruster à la fête... En effet, le père de la duchesse, Thomas Markle, assure qu'il sera bien présent au jubilé. À suivre...