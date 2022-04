Louis de Cambridge : Nouvelles photos adorables pour ses 4 ans, c'est le portrait craché de son frère !

C'est le plus discret de la fratrie, mais sûrement pas le moins enthousiaste : à 4 ans, Louis de Cambridge est un petit prince fonceur ! Le garçonnet, qui fête son anniversaire ce samedi 23 avril, a été pris en photo par sa maman Kate Middleton en train de jouer sur une plage pour l'occasion. Souriant, il est craquant et semble aussi espiègle que sa soeur Charlotte qui amuse par ses grimaces et ses mimiques à chaque sortie officielle.

Mais le détail le plus frappant, c'est qu'il a surtout beaucoup grandi ! Il faut dire que les dernières photos du petit garçon datent un peu : à Noël, le prince William et sa femme avaient publié un cliché de la famille au grand complet pris en Jordanie plusieurs semaines plus tôt. Absent lors de la messe en hommage au prince Philip ou pour celle de Pâques, il a changé et ressemble désormais beaucoup physiquement à son grand frère George.