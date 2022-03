Hommage au prince Philip : George, Charlotte, Mia, Isla... Joyeuse réunion des arrières-petits-enfants

Enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants du prince Philip étaient réunis à l'abbaye de Westminster pour une cérémonie hommage. Après des funérailles en comité restreint à Windsor il y a un an, le duc d'Edimbourg a finalement eu droit aux honneurs ce 29 mars 2022. Un événement auquel plusieurs de ses plus jeunes héritiers ont fait des apparitions remarquées.

Il n'y avait pas que le prince George et la princesse Charlotte à Westminster mardi midi ! Les enfants du prince William et Kate Middleton ont en effet retrouvé sur place plusieurs de leurs cousines, à commencer par Mia Tindall, la fille aînée de Zara et Mike Tindall. Les Cambridge et les Tindall étant proches, c'est avec un large sourire et un coucou enjoué que l'adorable Mia (8 ans) a accueilli - de loin - George et Charlotte. Manquaient en revanche à l'appel sa petite soeur Lena (3 ans), son frère Lucas (1 an) et son cousin le prince Louis (3 ans), le petit dernier de Kate Middleton et William.

Deux autres petites têtes blondes étaient présentes : Savannah et Isla (11 et 10 ans), les filles de Peter Phillips et son ex-femme Autumn Kelly (dont il est séparé depuis deux ans). Cette journée était décidément particulière pour Isla, qui fêtait ses 10 ans ce 29 mars ! Lors de la retransmission de la cérémonie sur la BBC, des caméras ont capturé un moment de joie et des sourires complices échangés entre Peter Phillips et ses deux filles, installées à côté de leur cousine Mia Tindall. Une bonne humeur qui contraste avec la vive émotion ressentie de l'autre côté de l'allée centrale, puisque la reine Elizabeth est apparue les larmes aux yeux, non loin de sa petite-fille la princesse Beatrice, émue au point de se cacher derrière le livret de la cérémonie...