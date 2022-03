Hommage au prince Philip : la reine Elizabeth affectée, face au poids du deuil

Près d'un an après la disparition du prince Philip, une grande cérémonie hommage était organisée ce mardi 29 mars 2022 à l'abbaye de Westminster, à Londres. Un événement qui a réuni la famille royale autour de la reine Elizabeth, qui se retrouve veuve après soixante-treize ans de mariage. La venue de la souveraine était incertaine jusqu'au dernier moment, mais elle a finalement trouvé la force de faire le déplacement, malgré ses soucis de santé...

Depuis six mois, la reine limitait ses sorties officielles et se contentait de visioconférences et d'audiences en comité restreint depuis son château de Windsor. Après une brève hospitalisation en octobre dernier, une contamination à la Covid-19 en début d'année et plusieurs événements annulés ces dernières semaines, Elizabeth II a heureusement pu assister à cette cérémonie rendant hommage à son défunt mari. Etonnement, c'est accompagnée de son deuxième fils, le décrié prince Andrew, qu'elle a fait le voyage en voiture depuis Windsor mardi matin...

Avant qu'elle ne prenne place dans Westminster, aidée d'une canne et de son fils Andrew, ses autres enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants avaient fait leur entrée les uns après les autres : le prince Charles et son épouse Camilla, le prince Edward, son épouse la comtesse Sophie de Wessex et leurs deux enfants (Lady Louise Windsor et le vicomte James), la princesse Anne et son mari, accompagnée de ses enfants Peter et Zara, les princesses Eugenie et Beatrice, venues en couple... Comme il fallait s'y attendre, seuls le prince Harry et Meghan Markle ont brillé par leur absence. Les Sussex n'ont finalement pas fait le voyage depuis la Californie et ils ne devraient pas le faire tant que leur sécurité n'est pas rétablie par Scotland Yard.

Quelques larmes, avant le retour de la joie

Lors de la cérémonie, Elizabeth II est apparue les larmes aux yeux, non loin de son fils et héritier le prince Charles. Bien qu'elle ait elle-même avoué être limitée dans ses mouvements, la souveraine de 95 ans s'est levée à plusieurs reprises pour prendre part aux prières et aux chants. Emue, elle a tout de même pu compter sur le soutien de ses proches, elle qui s'était retrouvée bien seule face au cercueil de son mari lors des funérailles organisées en comité restreint à Windsor en avril 2021, en raison de la pandémie. Mardi, sa petite-fille la princesse Beatrice, installée juste derrière, est elle aussi apparue très émue, au point de se cacher brièvement derrière le livret pour essuyer quelques larmes.