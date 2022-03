Diaporama Hommage au prince Philip : la reine Elizabeth affectée, face au poids du deuil

1 / 27 Hommage au prince Philip : la reine Elizabeth affectée, face au poids du deuil

2 / 27 La reine Elizabeth II arrive à la cérémonie hommage au prince Philip, organisée à l'abbaye de Westminster à Londres. Elle est aidée de son fils le prince Andrew.

3 / 27 La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Andrew, duc d'York, arrivent à l'abbaye de Westminster pour assister au service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip est décédé le 9 avril 2021.

4 / 27 La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Andrew, duc d'York, arrivent à l'abbaye de Westminster pour assister au service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip est décédé le 9 avril 2021.

5 / 27 Le prince Philip, duc d'Edimbourg - La reine Elisabeth II au lancement des jeux du Commonwealth à Londres le 13 mars 2017.

6 / 27 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince George de Cambridge, La princesse Charlotte de Cambridge - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.

7 / 27 Le prince George de Cambridge - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.

8 / 27 La princesse Charlotte de Cambridge - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.

9 / 27 Le prince Charles et son épouse Camilla à la cérémonie hommage au prince Philip, organisée à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Elle est aidée de son fils le prince Andrew.

10 / 27 La princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.

11 / 27 La princesse Anne - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.

12 / 27 La reine Elizabeth II arrive à la cérémonie hommage au prince Philip, organisée à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Elle est aidée de son fils le prince Andrew.

13 / 27 La reine Elizabeth II arrive à la cérémonie hommage au prince Philip, organisée à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Elle est aidée de son fils le prince Andrew.

14 / 27 La reine Elisabeth II d'Angleterre, Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, La princesse Anne et son mari Timothy Laurence. Au deuxième rang, Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince George de Cambridge, La princesse Charlotte de Cambridge - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres.

15 / 27 Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé Le 9 avril 2021.

16 / 27 La reine Elisabeth II d'Angleterre, Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, La princesse Anne et son mari Timothy Laurence. Au deuxième rang, Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince George de Cambridge, La princesse Charlotte de Cambridge - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé Le 9 avril 2021.

17 / 27 La reine Elisabeth II d'Angleterre - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé Le 9 avril 2021.

18 / 27 La reine Elisabeth II d'Angleterre - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé Le 9 avril 2021.

19 / 27 Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé Le 9 avril 2021.

20 / 27 Beatrix des Pays-Bas, La reine Maxima et Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.

21 / 27 La reine Silvia et le roi Carl XVI Gustav de Suède - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.

22 / 27 La reine Mathilde et le roi Philippe de Belgique - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.

23 / 27 La reine Margrethe II de Danemark et La princesse Beatrix des Pays-Bas - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.

24 / 27 La reine Elisabeth II d'Angleterre - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

25 / 27 La reine Elisabeth II d'Angleterre, Catherine Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, Zara Phillips (Tindall) et Mike Tindall, la princesse Eugenie d'York et son mari Jack Brooksbank, la princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.

26 / 27 La reine Elisabeth II d'Angleterre - Funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.