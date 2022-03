Elizabeth II : Première grande sortie publique depuis des mois, avec un cavalier déconcertant...

Impossible pour elle de manquer la cérémonie hommage à son époux, décédé en avril 2021, à l'âge de 99 ans. Près de 1800 personnes se sont réunies à Westminster mardi. Autant d'invités qui n'avaient pas pu rendre hommage au duc d'Edimbourg lors de ses funérailles organisées à Windsor en comité restreint l'an dernier, en raison de la pandémie. Les Britanniques ont droit à une réunion de la famille royale comme il n'y en avait plus eu depuis longtemps : le prince Charles et son épouse Camilla sont bien sûr présents, de même que le prince William et Kate Middleton, tout juste rentrés de leur voyage officiel dans les Caraïbes. Les Cambridge sont d'ailleurs venus à Westminster avec deux de leurs trois enfants : le prince George et la princesse Charlotte (8 et 6 ans), leur petit frère Louis (3 ans) étant probablement resté avec sa nounou à Kensington.

Une année riche en émotion pour Elizabeth

Le prince Edward, sa femme la comtesse Sophie de Wessex et leurs enfants Lady Louise Windsor et le vicomte James sont là aussi, de même que la princesse Anne, son mari le vice-amiral Tim Laurence et ses enfants, Peter Phillips et Zara Tindall, venus avec leurs filles. Les princesses Eugenie et Beatrice, les filles du prince Andrew et Sarah Ferguson ont également fait le déplacement avec leurs époux Jack Brooksbank et Edoardo Mapelli Mozzi. Comme il fallait s'y attendre, seuls le prince Harry et Meghan Markle brillent par leur absence. Les Sussex n'ont finalement pas fait le voyage depuis la Californie et ils ne devraient pas le faire tant que leur sécurité n'est pas rétablie par Scotland Yard...

Cette année 2022 est décidément riche en émotion pour la reine Elizabeth qui, en plus d'honorer son défunt mari, célèbre son jubilé de platine, soit ses 70 ans sur le trône. Un grand week-end de fête est prévu début de juin partout au Royaume-Uni.