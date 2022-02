La reine Elizabeth II affaiblie : elle ne peut plus bouger une jambe...

La reine Elizabeth II reprenait ses engagements officiels en présentiel ce mercredi 16 février ! Après plus d'une semaine de quarantaine, liée au contact avec son fils Charles, contaminé par le Covid-19, la monarque a reçu ce mercredi le Secrétaire à la Défense militaire et plusieurs haut-gradés. En forme et souriante, habillée d'une robe à motifs, elle les a reçus entourée de ses chiens.

Alors que la rencontre s'est bien passée et qu'elle a même plaisanté sur ses chiens qui avaient grogné sur ses invités, une vidéo a inquiété ses fans du monde entier. En effet, dans un extrait largement diffusé sur les réseaux sociaux, on la voit se déplacer avec une canne et pointer son pied, expliquant : "Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas bouger".

Pas vraiment de quoi rassurer les sujets du Royaume, qui se posent déjà de nombreuses questions sur l'état de santé de la Reine depuis le décès du Prince Philip, son mari, l'an dernier. Seule, la monarque a été très isolée pour la protéger d'une infection au Covid-19 et a dû déléguer une partie de ses engagements à ses enfants et certains de ses petits-enfants, dont le Prince William et sa femme Kate, futurs rois et reines.

Pour le moment, elle semble avoir évité les infections graves et continue de tenir le rythme, alors que l'épidémie reflue légèrement. Toujours infatigable, elle a cependant annoncé récemment que sa belle-fille Camilla deviendrait bien reine consort lorsque Charles montera sur le trône et continue de former ses descendants.

Montée sur le trône en 1952, la reine Elizabeth II fête cette année ses 70 ans de règne. Si la date officielle vient de passer, elle fêtera cette grande étape au début de l'été, entourée de sa famille et de tous les britanniques. Charles et Camilla seront évidemment attendus, tout comme William et Kate de Cambridge et leurs enfants (George, 8 ans, Charlotte, 6 ans et Louis, 4 ans).

Le prince Harry est également attendu parmi les invités. Cependant, impossible de savoir pour le moment s'il sera bien présent, les relations avec sa famille étant toujours très tendues. On ne devrait, en revanche, pas voir sa femme Meghan Markle et ses enfants, Archie et Lilibet (2 ans et 8 mois). Le fils cadet de la reine, Andrew, impliquée dans l'affaire Epstein et mis à l'écart du Royaume, devrait quant à lui se faire extrêmement discret.