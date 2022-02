Le prince Charles positif à la Covid-19 : la santé de la reine Elizabeth en danger ?

Pour la seconde fois depuis le début de la pandémie, le prince Charles, héritier du trône, a été testé positif à la Covid-19. Le palais a annoncé la nouvelle par la biais d'un communiqué ce jeudi 10 février. Si le duc de Cornouailles se porte bien, il est contraint, comme les règles sanitaires l'exigent, de s'isoler pour une durée de sept jours. Vacciné, le fils d'Elizabeth II pourra reprendre ses activités à la fin de son isolement. Mais l'inquiétude commence à gagner les Britanniques puisque quelques jours avant d'être déclaré positif, le prince Charles a côtoyé sa maman. La souveraine est donc cas contact et à 95 ans, certains craignent le pire. Les nouvelles se veulent toutefois rassurantes. Un proche du palais a révélé au quotidien The Sun que la reine ne présentait "aucun symptôme" à l'heure actuelle et que la situation était sous contrôle.

Jusqu'à présent, la reine Elizabeth II a échappé à une contamination alors que plusieurs de ses proches ont été frappés par la maladie. En mars 2020, le prince Charles était une première fois testé positif au virus. Le prince William avait lui aussi été contaminé sans l'annoncer sur le moment. Le duc de Cambridge avait attendu quelques semaines pour révéler avoir lui aussi dû s'isoler. Sans doute cette omission avait-elle été demandée par la reine pour éviter de faire grandir l'inquiétude chez les Britanniques. Mais jeudi 10 février, impossible de ne pas se poser la question. Surtout quand la souveraine est plus que jamais à l'honneur en cette période de jubilé.

Elizabeth II fête ses 70 ans de règne. Pour l'occasion et comme chaque année, de nombreux événements et festivités sont organisés pour l'honorer en guise de reconnaissance pour son dévouement au Royaume-Uni. Perdre la reine, si le pire devait arriver, en cette période est inimaginable pour tous. Tout est néanmoins prévu depuis longtemps pour ce jour tant redouté. Le prince Charles prendra sa place pour régner sur le royaume avec, à ses côtés, son épouse Camilla Parker Bowles. Cette dernière a d'ailleurs eu un magnifique cadeau de la part de la reine qui souhaite la voir hériter du titre de Reine Consort quand Charles deviendra roi. Un honneur pour la duchesse de Cornouailles qui aimerait quand même garder la reine auprès d'elle encore un peu.