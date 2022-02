Elizabeth II diva comme jamais : vidéo tordante pour ses 70 ans de règne

Pour célébrer comme il se doit ses 70 ans de règne, Elizabeth II a donné une réception samedi dans sa résidence de Sandringham, dans l'intimité. Une des rares apparitions de la reine depuis sa brève hospitalisation en octobre. "Sa Majesté la reine a donné une réception pour des membres de la communauté locale et des groupes de volontaires à Sandringham House à la veille du jour de son accession au trône, le 70e anniversaire de règne de Sa Majesté", a indiqué la palais de Buckingham dans un communiqué. "Le 6 février, la reine deviendra la première monarque britannique à célébrer un jubilé de platine", a-t-il ajouté.

Sur les photos, souriante dans une robe bleu clair ornée d'un collier de perles et une canne à la main, la reine a coupé un gâteau préparé pour l'occasion par un résident local, portant l'emblème du jubilé de platine. Fatiguée ou juste un brin diva, on la voit couper son gâteau de fête et s'arrêter avant d'avoir terminé. La souveraine commente alors son geste "je pense que je pourrais juste mettre le couteau dedans" et de poursuivre avant de finir de découper le gâteau, "quelqu'un d'autre fera le reste". Il est vraiment rare de découvrir Elizabeth II aussi fourbe ! Elle prouve une fois encore qu'elle ne manque pas de caractère.