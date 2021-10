Elizabeth II hospitalisée : Buckingham Palace donne de ses nouvelles

La reine d'Angleterre est au coeur de grandes inquiétudes, outre-Manche. Ce jeudi 21 octobre, Buckingham Palace vient d'annoncer qu'Elizabeth II a été admise à l'hôpital et y a passé la nuit du mercredi au jeudi. C'est à travers un communiqué de presse que la famille royale britannique a partagé la nouvelle. Agée de 95 ans, la souveraine y a subi des "examens préliminaires" après avoir été mise au repos par ses médecins, comme l'a annoncé le palais de Buckingham.

"La reine s'est rendue à l'hôpital mercredi après-midi pour des examens préliminaires et est rentrée au château de Windsor à l'heure du déjeuner aujourd'hui (jeudi) et garde un bon moral", peut-on lire dans un bref communiqué. Une nouvelle qui rassure peu les Britanniques. En effet, ces derniers jours, la santé de la veuve du duc d'Edimbourg fait frissonner les habitants du Royaume-Uni, qui guettent ses moindres faits et gestes.

Récemment, elle avait inquiété son monde après avoir été vue en train de marcher à l'aide d'une canne lors d'une sortie officielle. Une première depuis 2004, lorsqu'elle s'est faite opérer du genou !