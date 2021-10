Elizabeth II marche en s'aidant d'une canne : la santé de la reine inquiète

La reine Elizabeth II et sa fille, la princesse Anne, se sont rendues en l'abbaye de Westminster à Londres, ce mardi 12 octobre afin d'assister au service de Thanksgiving. La sortie de la monarque de 95 ans a beaucoup fait parler car cette dernière marchait en s'aidant d'une canne. Que les fans de la famille royale britannique se rassurent, comme nous en informe le DailyMail, il ne s'agit que d'une simple "canne de confort". Et si certains se sont dits choqués, ce n'est pas la première fois que la reine d'Angleterre sort cet accessoire : elle a déjà été vue s'aidant d'une canne en 2003 et 2004, après avoir été opérée du genou.

En descendant de sa limousine, la princesse Anne a tendu la canne à sa mère, la reine Elizabeth II, qui est ensuite entrée dans l'enceinte de l'abbaye à ses côtés. Si aucune raison n'a été évoquée pour expliquer l'usage de cette canne, il semblerait que la reine ait voulu s'aider de l'objet pour marcher sur le chemin pavé. Autre nouveauté : la souveraine a emprunté un autre chemin et n'est pas entré par la grande porte, comme à son habitude, afin de moins marcher. Serait-elle un peu fatiguée ?

Selon Paul Simmonds, propriétaire d'une compagnie spécialisée, il ne s'agit pas d'une canne traditionnelle mais plutôt d'un bâton de marche télescopique avec poignée de déclenchement et boucle de poignet. Ce type d'accessoire est très utilisé par les randonneurs, notamment. "Bien que la reine ne semble pas se fier entièrement à sa canne, il peut lui fournir ce sentiment très important de soutien supplémentaire qu'offre une canne. La reine a même une boucle de poignet attachée à l'avant du bâton", a noté l'expert.

Durant le service religieux, Elizabeth II et sa fille unique ont rejoint une congrégation pour célébrer l'héritage de la Royal British Legion, qui fête son centenaire. Les membres actifs des communautés britanniques et du Commonwealth, leurs vétérans et familles ont été salué durant cette cérémonie solennelle. Elizabeth II portait un manteau et un chapeau bleu et est apparue souriante, tout comme sa fille, habillée en violet.