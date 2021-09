Elizabeth II affronte un nouveau décès : un être cher à la reine est décédé

À 95 ans, on s'y habitue presque. Après avoir perdu nombre de ses corgis, son mari le prince Philip et autres vassaux dont elle était proche, la reine Elizabeth II est de nouveau en deuil. Comme le partagent de nombreux médias britanniques, Sir Timothy Colman est décédé à l'âge de 91 ans. Il était le mari de la cousine de la souveraine, Lady Mary Colman, et un très bon ami qui lui rendait souvent visite à Sandringham.

Timothy Colman est décédé le 9 septembre dernier, entouré de sa famille au sein de son manoir situé à Bixey, près de Norwich. Ancien officier de la Royal Navy, il a cocréé l'université prestigieuse de East Anglia à Norwich (Angleterre). L'anobli avait également détenu le record du monde, sept années durant, en atteignant les 36 noeuds en imaginant un navire à l'architecture très moderne, jusqu'en 1986.

Cette nouvelle intervient quelques mois seulement après la mort de Lady Mary Colman, la cousine de la reine, le 2 janvier dernier. Elle est décédée à l'âge de 88 ans, elle aussi à Norfolk. Timothy Colman et son épouse Mary s'étaient mariés en 1951, à l'âge de 19 ans, après avoir été secrètement fiancés pendant deux ans. La reine, sa mère et sa soeur la princesse Margaret avaient été conviés à leur mariage, célébré à Londres. Ensemble, ils avaient eu cinq enfants : James, Matthew, Sabrina, Emma et Sarah.

Passionné de faune comme de flore, sa famille le décrit comme un "naturaliste, ornithologique, pêcheur incroyable et un vrai homme de campagne". On a déjà pu apercevoir Timothy Colman auprès de la reine, notamment en tant que représentant d'Elizabeth II lors d'évènements officiels. Un poste qu'il assurait avec une "grande énergie" et "engagement". La date de ses obsèques n'a pas été communiquée.