Elizabeth II de retour à Windsor : toute pimpante, elle dévoile un maquillage râté

Le maquillage est peut-être à perfectionner, mais voir la reine avec un tel sourire fait plaisir à voir, surtout quand on se rappelle les difficultés rencontrées ces derniers mois. En plus du Brexit et de la crise sanitaire, la reine a dû gérer le départ précipité de son petit-fils le prince Harry et de son épouse Meghan Markle pour la Californie. Un Megxit qui a grandement secoué la Couronne et qui a laissé des relations pour le moins délicate avec le reste de la Firme...

Mais surtout, en avril 2021, Elizabeth II s'est retrouvée veuve suite au décès de son mari le prince Philip, à l'âge de 99 ans. A cela s'ajoute aujourd'hui les démêlés judiciaires de son fils le prince Andrew, accusé d'abus sexuels sur mineur par l'Américaine Virginia Roberts.