La princesse Anne touchée par le meurtre terrible d'une de ses proches

Après les nombreuses turbulences qui ont touché la famille royale ces derniers mois, de l'interview de Meghan Markle et du prince Harry à Oprah Winfrey en passant par la mort tragique du prince Philip, une sombre histoire vient d'éclater au grand jour et elle concerne la princesse Anne. Cette dernière a eu le malheur de voir un homme qu'elle connaît bien commettre l'irréparable.

Comme le raconte le Daily Mail le mercredi 30 juin, un certain John Frederick Zurick, éleveur et entraîneur de chiens, qui a travaillé avec la princesse Anne, a tiré sur son ancienne compagne, Deborah, en couple avec un autre homme. Il a pu s'introduire dans la maison de son ex-femme située dans une propriété appartenant à Stanley Johnson, le frère du Premier ministre britannique. Après avoir abattu Deborah, John a retourné l'arme contre lui afin de se suicider. Un énième fémincide qui vient s'ajouter à une trop longue liste.

Avant ce drame, ils formaient un couple d'éleveurs réputés en Angleterre, travaillant principalement avec des Clumber Spaniel, une race spécifique d'épagneul, et ayant côtoyé la princesse Anne dans le cadre de leur travail. Ils s'étaient séparés en novembre 2019 et Deborah s'était mise en couple avec un Irlandais. Une issue qui n'a pas arrangé les problèmes d'alcool de John, qui s'est alors mis à boire beaucoup plus, se faisant même arrêter par la police pour avoir conduit sous l'emprise de l'alcool. Sa licence d'arme lui a été retirée et la police a confisqué ses armes, mais il a réussi à en cacher une : celle avec laquelle il a tué Deborah avant de mettre fin à ses jours, le 22 février 2020.

Debs est morte, et je le serais dans peu de temps, je suis tellement désolé

Après avoir assassiné son ex-conjointe, John a écrit un texto à un de ses amis dans lequel il dit : "Debs est morte, et je le serai dans peu de temps, je suis tellement désolé". Une terrible histoire arrivée aux oreilles de la princesse Anne, qui a déploré que Deborah allait "profondément lui manquer".