Prince Harry "embarrassé et plein de regrets" après son interview accordée à Oprah Winfrey

À chaque jour sa polémique pour la famille royale. Après la non-venue de Meghan pour les obsèques du prince Philip ou encore la relation tendue entre Harry et son frère William, nous voilà replongés dans le scandale qui a mis le feu au poudre : l'interview exclusive donnée à Oprah Winfrey le 7 mars dernier.

En effet, Duncan Larcombe, un célèbre journaliste anglais connu pour avoir suivi pendant plus de dix ans la famille royale et qui a surtout écrit le livre Prince Harry : Les rebelles de Buckingham qui s'intéresse à la vie du duc de Sussex, vient de faire des révélations fracassantes. Selon lui, le mari de Meghan Markle était "blessé et en colère" suite à la manière dont la famille royale a traité sa femme et il s'est servi de l'interview pour exprimer cette rancoeur. Ce dernier serait désormais "embarrassé et plein de regrets" selon ce spécialiste qui s'est confié au média britannique Closer.

D'après Duncan Lacombe, qui a eu le temps de bien cerner la personnalité de Harry, ce serait un homme très sanguin et impulsif. Il ajoute qu'il a tendance à agir d'instinct et se remémore la fois où le duc de Sussex s'en est subitement pris à lui à l'enterrement de vie de garçon de Peter Phillips en 2008 suite à un malentendu.

"Je suis sûr qu'il regrette cette interview"

Le journaliste assure que le jeune homme de 36 ans, désormais installé en Californie, a eu le même genre de réaction lors de l'interview durant laquelle des accusations de racisme ont été proférées à l'encontre de la famille royale britannique. Une attitude que le père du petit Archie aurait immédiatement regrettée selon l'expert. "Il doit affronter les conséquences de ses actes. Je suis sûr qu'il regrette cette interview et peut-être même sa décision de quitter la famille royale", analyse-t-il.

Un expert bien sûr de lui puisque les dernières apparitions d'Harry ne laissent pour l'instant rien suggérer de tel. Revenu en Californie après les obsèques très médiatiques du prince Philip, Harry semble très occupé et devrait même croiser le président français, Emmanuel Macron, d'ici peu !