Prince Harry : Déjà de retour en Californie auprès de Meghan, il plante la reine un jour crucial

Confiné quelques jours au sein de Frogmore Cottage, au Royaume-Uni, le prince Harry avait eu l'occasion de quitter son domicile un peu plus tôt que prévu pour se rendre aux funérailles de son grand-père, le prince Philip. Désormais (déjà) de retour à Los Angeles, il doit également se plier à un temps de confinement strict. Harry a donc finalement décidé de ne pas rester plus longtemps au Royaume-Uni, notamment à cause de la seconde grossesse de sa femme Meghan Markle.

D'après le Daily Mail, le prince Harry (36 ans) a embarqué dans un avion de la compagnie American Airlines arrivé dans l'après-midi du mardi 20 avril 2021 à l'aéroport de Los Angeles. Il a été conduit dans sa chic propriété de Montecito. Le retour du duc de Sussex sur ses terres californiennes signifie au passage qu'il ne sera pas présent pour célébrer le 95e anniversaire de sa grand-mère, la reine Elizabeth II, ce mercredi 21 avril. Il était pourtant question qu'il soit à ses côtés, surtout après avoir eu des conversations apaisées avec son père et son frère le prince William. Il a donc choisi de planter la souveraine, en deuil...

En raison de la pandémie et de la période de deuil national après la mort du prince Philip à 99 ans, la reine Elizabeth II passera son anniversaire au sein du château de Windsor entourée d'un cercle très proche. Ayant toujours reproché sa froideur au palais de Buckingham, la reine pourrait d'ailleurs s'installer plus longuement à Windsor - là où elle passait des week-ends mémorables avec Philip et les derniers confinements.

On pourrait se dire qu'Harry n'est pas très sympathique avec sa grand-mère, d'autant plus quand on connait leurs liens privilégiés, mais bon nombre de proches de la reine ne lui rendront pas non plus visite lors de son anniversaire. Le prince Charles, actuellement dans sa propriété du pays de Galles, sera-il là ?

Toujours d'après le tabloïd, qui cite une source proche du palais restée anonyme, le prince Harry a hésité à rester plus longuement au Royaume-Uni. "Il a des sentiments conflictuels", à propos de sa décision de rentrer en Californie.