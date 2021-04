Meghan et Harry : Leur prochaine sortie annoncée, J.Lo et Emmanuel Macron de la partie !

Le couple n'a plus fait d'apparition publique depuis son interview vérité avec Oprah Winfrey, diffusée début mars à la télévision... Le 2 mai 2021, le prince Harry et Meghan Markle retrouveront plusieurs célébrités au SoFi Stadium de Los Angeles pour l'enregistrement du concert Global Citizen's Vax Live. L'événement vise à soutenir la campagne de vaccination contre la Covid-19.

Le duc et la duchesse de Sussex retrouveront sur place Selena Gomez, qui jouera les animatrices VIP. Jennifer Lopez, le groupe Foo Fighters et H.E.R. vont quant à eux se produire sur scène. Le président américain Joe Biden, son épouse Jill Biden et la vice-présidente Kamala Harris devraient faire une apparition, de même que Ben Affleck, Sean Penn, David Letterman, le Premier ministre canadien Justin Trudeau... et notre Emmanuel Macron national ! Le concert sera enregistré le dimanche 2 mai, mais il faudra attendre le samedi 8 mai pour qu'il soit diffusé à la télévision, mais aussi sur YouTube.

Dans un communiqué, notamment relayé par Hello ce 27 avril, Meghan Markle et le prince Harry ont commenté : "Au cours de l'année écoulée, notre monde a connu la douleur, la perte et la lutte - ensemble. Maintenant, nous devons récupérer et guérir - ensemble. Nous ne pouvons laisser personne de côté. Nous en profiterons tous, nous serons tous plus en sécurité, lorsque tout le monde, partout, aura un accès égal au vaccin. Nous devons poursuivre une distribution équitable des vaccins et, en cela, restaurer la foi en notre humanité commune. Cette mission ne pourrait être plus cruciale ou plus importante." En parallèle, le duc et la duchesse de Sussex se sont mobilisés auprès d'acteurs privés pour lever des fonds en faveur du programme de partage de vaccins COVAX.