Elizabeth II très remontée : la reine tape du poing sur la table, et c'est rare !

On la connaît plus sur la réserve mais ce vendredi 15 octobre, la reine d'Angleterre s'est emportée. En marge de son discours au Parlement gallois portant sur la crise du changement climatique, Elizabeth II a laissé transparaître sa colère alors qu'elle reste habituellement impassible et n'exprime quasiment jamais ses émotions. C'est à la fin de son speech que la souveraine de 95 ans a dit son agacement à Elin Jones, la présidente du Parlement et à la Duchesse de Cornouailles, Camilla Parker Bowles, avec qui elle discutait. Habillée d'un manteau rose poudrée et s'appuyant sur sa canne, la monarque a dit : "Extraordinaire, n'est-ce pas ? J'ai entendu parler de la COP... Je ne sais toujours pas qui vient. Aucune idée."

Une pique lancée directement aux chefs d'Etat qui n'ont pas encore répondu présents pour la COP26, qui aura lieu en novembre à Glasgow, à l'instar du dirigeant russe Vladimir Poutine et du Premier ministre australien, Scott Morrison. De leurs côtés, le chef d'Etat indien Narindra Modi et Jair Bolsonaro, le Président brésilien ne comptent pas faire le déplacement. Concernant Xi Jinping, le Premier ministre chinois, le mystère plane encore.

Apparemment très remontée, Elizabeth II ne s'est pas arrêtée là et a poursuivi : "Nous ne connaissons que les personnes qui ne viennent pas... C'est vraiment irritant quand ils parlent, mais qu'ils n'agissent pas". Récemment, son petit-fils, le prince William, a également fait part de sa colère concernant l'avenir de notre planète.

Le duc de Cambridge s'en est pris aux milliardaires Elon Musk, Richard Branson et Jeff Bezos, qui ont tous entrepris des voyages dans l'espace. "Nous avons besoin de certains des plus grands cerveaux et esprits du monde pour essayer de réparer cette planète, et non pour essayer de trouver le prochain endroit où aller vivre". La famille royale britannique, toutes générations confondues, semble très impliquée dans ce combat.