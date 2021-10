Prince William : Son fils George déjà très engagé, rares confidences du papa

Une réalité difficile à avaler pour le prince George qui s'était donné tant de mal à nettoyer avec ses camarades. "Je pense qu'il essayait de comprendre d'où tout cela venait. Il ne pouvait pas comprendre, il disait : 'Eh bien, nous avons nettoyé ça. Pourquoi n'est-ce pas parti pour de bon ?'", a déclaré le prince William.

Le fils aîné de Lady Di s'est rendu avec son épouse, Kate Middleton, à la Heathland School pour échanger leurs idées avec les élèves et les encourager à "générer des idées audacieuses pour réparer la planète". Durant l'interview, le grand frère du prince Harry en a profité pour donner son avis sur la course à l'espace menée par les milliardaires Elon Musk, Jeff Bezos et Richard Branson : "Nous avons besoin de certains des plus grands cerveaux et esprits du monde déterminés à essayer de réparer cette planète, pas à essayer de trouver le prochain endroit où aller vivre."