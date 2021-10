Kate Middleton : Petit pied de nez au prince William qui trouve sa tenue "trop flashy"

Le 13 octobre 2021, le prince William et son épouse Kate Middleton se sont rendus à l'école Londonienne Heathlands pour l'événement Generation Earthshot. Conçu pour encourager les enfants à "générer des idées audacieuses pour réparer la planète", Earthshot est un projet imaginé par le prince qui a pour but de récompenser chaque année cinq lauréats qui auront proposé des solutions révolutionnaires pour l'environnement et contre le réchauffement climatique.

Un peu trop flashy

Très raccord avec cet événement écologique, la duchesse a choisi de recycler un manteau vert de la marque Erdem qu'elle avait déjà porté en 2014 lors d'une sortie officielle en Nouvelle-Zélande. À l'époque d'ailleurs, le prince William avait confié qu'il n'était pas fan de cette tenue. "Je l'ai complimentée pour son manteau vert. Elle a dit qu'elle l'adorait mais que le prince William pensait qu'il était un peu trop flashy." avait déclaré une source au magazine People. Qu'importe pour Kate qui prouve ainsi qu'elle n'a que faire de l'avis de William concernant sa garde-robe.

Lors de cette réunion, le duc et la duchesse de Cambridge ont souhaiter utiliser des jouets représentant des super-héros afin de discuter du climat avec les enfants. Kate s'est par exemple montrée très enthousiaste à propos de Jane Storm, la femme invisible, déclarant : "Peut-être pourrait-elle créer une bulle invisible que personne ne peut voir pour protéger la planète afin que personne ne puisse abattre d'arbres ?"

Interrogé pendant l'événement, William - qui a récemment poussé un coup de gueule contre Jeff Bezos et Elon Musk - s'est dit particulièrement fier de la créativité et de la réflexion des enfants. "On leur a demandé de trouver des idées vraiment folles, de sortir des sentiers battus. Mais en fait, certaines des choses qu'ils ont dites ont déjà été travaillées par des scientifiques, ce qui montre à quel point ils sont brillants et pensent sur la bonne voie" a-t-il confié.

Pour rappel, la cérémonie de remise du prix Earthshot est organisée le 17 octobre prochain et sera diffusée dans le monde entier par la BBC. Les cinq lauréats recevront chacun un prix décerné par la Royal Foundation ainsi qu'un million de livres sterling afin de développer leur projet.