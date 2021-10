Diaporama Prince William : Son fils George déjà très engagé, rares confidences du papa

Le prince George de Cambridge photographié par sa mère la duchesse Catherine à l'occasion de son 6e anniversaire. ©The Duchess of Cambridge/PA Wire/ABACAPRESS.COM

Le prince William, duc de Cambridge, Kate Middleton, duchesse de Cambridge et leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis applaudissent les travailleurs indispensables pendant l'épidémie de coronavirus (COVID-19) le 23 avril 2020.

Le prince William et Kate Middleton, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge et le prince George de Cambridge lors de la messe de Noël en l'église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham au Royaume-Uni, le 25 décembre 2019.

Portrait du prince George de Cambridge le jour de ses 8 ans. Londres, le 22 juillet 2021. © Duchess of Cambridge via Bestimage

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, accompagnent le prince George et la princesse Charlotte pour leur rentrée scolaire à l'école Thomas's Battersea à Londres, Royaume Uni, le 5 septembre 2019.

Le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Le prince George de Cambridge photographié par sa mère la duchesse Catherine à l'occasion de son 6e anniversaire le 22 juillet 2019. ©The Duchess of Cambridge/PA Wire/ABACAPRESS.COM

Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Middleton, duchesse de Cambridge, Sadiq Khan, le maire de Londres, l'animateur Steve Backshall MBE et Helen Glover - Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Middleton, duchesse de Cambridge, entourés d'élèves de l'école Heathlands, lors d'une visite aux jardins botaniques royaux de Kew pour l'événement "Generation Earthshot" à Londres, le 13 octobre 2021.