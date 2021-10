Baptême de Lilibet : Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas dit leur dernier mot

Le prince Harry et sa femme Meghan Markle n'ont pas dit leur dernier mot. Depuis la naissance de leur fille, Lilibet Diana, le couple n'a toujours pas trouvé de date pour baptiser leur enfant. Alors qu'on croyait que la petite soeur d'Archie se verrait privée de cérémonie religieuse en la présence de son illustre arrière-grand-mère, la reine Elizabeth II, il semblerait que le Duc et la Duchesse de Sussex n'aient pas encore tranché sur la question. En effet, des proches de la famille royale ont évoqué la possibilité pour le couple de baptiser leur fille aux Etats-Unis. Des rumeurs qui ont été rectifiés ce mercredi 13 octobre par le porte-parole du couple.

Comme le rapporte le DailyMail, ce dernier a déclaré au Telegraph que le prince Harry et son épouse sont "en train de finaliser les plans pour le baptême et que les affirmations contraires n'étaient que de 'simples spéculations'". En froid avec la famille royale, Meghan Markle et le prince Harry, qui ont par ailleurs annoncé qu'ils n'assisteraient pas à l'hommage qui sera rendu à Lady Diana le 19 octobre prochain, pourraient se tourner vers l'Eglise épiscopale des Etats-Unis, s'ils choisissent de ne pas se déplacer jusqu'en Angleterre.

Cette congrégation fait partie de la Communion anglicane, et, d'après le site britannique, Meghan Markle elle-même a été baptisée et confirmée par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Lilibet Diana aura-t-elle droit à une cérémonie religieuse familiale dans la pure tradition des Windsor, comme ce fut le cas pour son grand frère Archie (2 ans) ? Si les époux ne sont pas encore décidés, un autre baptême risque de voler la vedette à leur fille : celui de sa cousine Sienna Mapelli Mozzi, la fille de la princesse Beatrice, née le 18 septembre.