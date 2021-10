Meghan Markle : Ces membres de la famille royale "hostiles et jaloux" qui lui ont fait perdre patience

Dans une nouvelle version enrichie de son livre Meghan: A Hollywood Princess, le célèbre biographe anglais Andrew Morton est revenu sur le départ du prince Harry et Meghan Markle de la monarchie, il y a maintenant un an et demi. L'ouvrage - sorti pour la première fois en avril 2018, peu avant le mariage du couple - s'attarde notamment sur les présumées tensions entre les Sussex et certains membres de la famille royale.

Dans cette biographie non autorisée, Andrew Morton réaffirme que du côté du palais, Meghan Markle et le prince Harry "étaient très difficiles à gérer". Comme l'indiquent les extraits du livre relayés par The Mirror le 5 octobre 2021, la duchesse de Sussex aurait quant à elle trouvé certains membres de la famille royale "hostiles et jaloux", à l'exception de la reine Elizabeth et de son défunt mari le prince Philip. L'ancienne actrice américaine aurait jugé cette institution "lente et, franchement, sans imagination".

Frustrée de ne pas pouvoir agir comme bon lui semblait, de manière certainement plus agile et rapide, Meghan Markle a finalement envisagé de poursuivre ses projets en dehors de la monarchie. "Ses propres projets, en particulier le livre de cuisine Grenfell et la collection capsule qu'elle avait supervisée pour Smart Works, étaient le type de projets sur lesquels elle voulait travailler – et ils pouvaient avoir lieu en dehors du monde royal." En désaccords avec le protocole et souffrants en silence du poids de la pression médiatique, la duchesse de Sussex et son mari ont d'abord pris une pause prolongée au Canada, à l'automne 2019. De là-bas, ils ont initié leur départ de la monarchie.

Ce fut un coup dur

Le Megxit a grandement secoué la Couronne. Officialisé en mars 2020, le prince Harry, Meghan Markle et Archie ont alors posé leurs valises en Californie - d'où est origine la duchesse - dans l'espoir d'une vie de famille plus paisible. "Sur le plan personnel, leur départ de Grande-Bretagne a été discrètement salué par certains membres de la famille Windsor et leurs courtisans, mais sur le plan institutionnel, ce fut un coup dur."

En privé, les relations entre le prince Harry et sa famille ont grandement souffert de ce départ précipité et seraient, aujourd'hui encore, quelque peu délicates. Il faut dire que leur interview vérité avec Oprah Wifnrey, accusant un membre de la famille royale de racisme, n'a pas arrangé les choses...

Malgré tout, les Sussex ne semblent en rien regretter leur décision : indépendants financièrement grâce à de juteux contrats avec Netflix ou encore Spotify, ils se consacrent à leur fondation Archewell. Fin septembre, le couple a effectué un premier déplacement très remarqué à New York pour appeler à une campagne de vaccination contre la Covid-19 plus équitable. Un voyage pour lequel il a laissé Archie et sa petite soeur Lilibet (née en juin) dans leur grande villa de Montecito.