Meghan Markle à New York : son nouveau clin d'oeil (coûteux) à Diana

Finis les chapeaux, bibis et jupes exclusivement sous le genou. Depuis qu'elle a quitté la monarchie britannique et retrouvé sa Californie natale, Meghan Markle semble avoir opéré quelques changements du côté de sa garde-robe. Libérée de ses engagements royaux et désormais adepte du dressing de working girl, elle continue pour autant de glisser quelques références à sa belle-mère Diana, comme elle le faisait lorsqu'elle oeuvrait pour la Firme.

La semaine dernière, le prince Harry et son épouse ont effectué leur premier déplacement depuis le début de leur nouvelle américaine. Les parents d'Archie et Lilibet (2 ans et 3 mois) - restés à la maison - ont enchaîné les rendez-vous à New York. Leur sortie prévue samedi 25 septembre 2021 était très attendue : le duc et la duchesse de Sussex ont pris part au concert Global Citizen Live organisé à Central Park. Avant de prendre la parole pour défendre une campagne de vaccination contre la Covid-19 plus équitable à travers le monde, l'ancienne actrice de 40 ans a dévoilé un nouveau sac à main choisi avec soin.

Avant de monter sur scène en mini robe blanche Valentino, c'est d'abord emmitouflée dans un long manteau noir, avec foulard et grosses lunettes noires, que Meghan Markle est arrivée en coulisses avec le prince Harry. A son bras, la duchesse portait le sac à main Lady D-Lite de la maison Dior, en version noire medium. Un modèle de luxe qui les fans au porte-monnaie garni peuvent également s'offrir... pour 3600 euros. Cet accessoire n'a pas manqué d'attirer l'attention puisqu'il semble être un clin d'oeil mode à Diana : il s'agit d'une version modernisée du sac Lady Dior, baptisé ainsi en son honneur.