Meghan Markle lâche enfin du lest : elle évoque sa fille Lilibet pour la première fois

Agée de trois mois, la petite Lilibet Diana continue de grandir dans le secret le plus total. Le prince Harry et Meghan Markle n'ont en effet partagé aucune photo de leur deuxième enfant. Actuellement en déplacement officiel à New York, la duchesse de Sussex a tout de même donné quelques brèves nouvelles de sa fille née le 4 juin dernier.

Arrivés dans la Grosse pomme mercredi soir, Meghan Markle et le prince Harry ont effectué une première sortie publique jeudi matin au One World Trade Center, sur le site des attentats du 11 septembre 2001. Toujours main dans la main, les Sussex avaient ensuite rendez-vous au siège des Nations Unies l'après-midi. Suivie de près par les photographes et reporters, l'ancienne actrice de 40 ans a accepté de répondre à un journaliste d'Inside Edition lui demandant des nouvelles de Lilibet : "Elle est magnifique", a-t-elle lancé. Egalement interrogée sur son fils Archie (2 ans), l'Américaine a simplement levé les pouces. Il faudra se contenter de ça... Après tout, le couple a quitté la monarchie et le Royaume-Uni dans l'espoir d'une vie de famille préservée des médias.

Plutôt que d'emmener leurs jeunes enfants avec eux pour ce voyage de trois jours sur la côte Est, le prince Harry et Meghan Markle ont préféré les laisser en Californie. Nul ne sait en revanche qui s'occupe d'Archie et Lilibet : sont-ils restés dans leur confortable villa de Montecito avec leur grand-mère maternelle Doria Ragland ? Les Sussex ont-ils une nounou ?

Un grand concert prévu samedi soir

L'agenda new-yorkais du couple est bien rempli pour cette première série d'engagements post-Megxit. Vendredi, Meghan Markle et Harry ont quitté Manhattan et effectué une autre sortie remarquée dans le quartier de Harlem. Radieuse dans sa tenue rouge, plus décontractée que ses surprenants premiers looks de working girl, l'ex-actrice a visité une école primaire et lu aux élèves son livre pour enfants The Bench. Avec son Britannique de mari, elle a également profité d'un déjeuner au restaurant Melba.

Une autre sortie du couple est attendue : samedi 25 septembre, le duc et la duchesse de Sussex se rendront à Central Park pour prendre part à l'événement Global Citizen et appeler à la vaccination des plus démunis contre la Covid-19. Ils retrouveront sur place d'autres célébrités telles que Jennifer Lopez, Billie Eilish, le groupe Coldplay ou encore Camilla Cabello et Shawn Mendes, en charge du concert.