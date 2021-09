Diaporama Meghan Markle lâche enfin du lest : elle évoque sa fille Lilibet pour la première fois

1 / 22 Meghan Markle lâche enfin du lest : elle évoque sa fille Lilibet pour la première fois

2 / 22 Meghan Markle sort de l'école primaire P.S. 123 Mahalia Jackson d'Harlem pour aller déjeuner avec le prince Harry au restaurant Melba's à New York.

3 / 22 Le prince Harry et Meghan Markle sortent du restaurant Melba's à New York.

4 / 22 Le prince Harry, Meghan Markle (enceinte) et leur fils Archie. Portrait réalisé à distance par le photographe Misan Harriman.

5 / 22 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle sortent du restaurant Melba's à New York, le 24 septembre 2021.

6 / 22 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, à leur arrivée au Mémorial du 11 septembre et au One World Trade Center à New York. Le 23 septembre 2021

7 / 22 Photo publiée par Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, pour le deuxième anniversaire de leur fils Archie Mountbatten-Windsor, le 6 mai 2021.

10 / 22 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle ont visité l'école primaire P.S. 123 Mahalia Jackson d'Harlem avant d'aller déjeuner au restaurant Melba's à New York, le 24 septembre 2021.

11 / 22 Meghan Markle lit son livre pour enfants lors de sa visite dans une école primaire de Harlem à New York City, New York, Etats-Unis, le 24 septembre 2021.

12 / 22 Meghan Markle, duchesse de Sussex, lit l'histoire "Duck ! Rabbit !" à son fils Archie à l'occasion de son 1er anniversaire pour le compte Instagram de l'ONG "Save The Children" à Los Angeles. Le 6 mai 2020.

17 / 22 Le prince Harry, duc de Sussex, à New York, le 24 septembre 2021.

21 / 22 Le prince Harry, duc de Sussex, et sa femme Meghan Markle ont été aperçus dans les rues de New York, le 23 septembre 2021.