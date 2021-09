Meghan Markle et Harry à New York : leurs enfants Archie et Lilibet sont-ils du voyage ?

Non seulement le couple effectue son tout premier déplacement depuis son arrivée aux Etats-Unis, mais il passe également son premier séjour sans ses enfants. Mercredi 22 septembre 2021, le prince Harry et Meghan Markle ont quitté leur villa californienne pour New York. Un voyage de trois jours qu'ils effectuent en tête-à-tête puisque leur fils Archie (2 ans) et leur petite fille Lilibet (3 mois) sont restés à la maison si l'on en croit les informations du Daily Mail.

Les deux jeunes enfants semblent effectivement absents de ce séjour new-yorkais. Mercredi soir dans le quartier de l'Upper East Side, c'est seuls que le duc et la duchesse de Sussex ont profité d'une soirée entre amis au Carlyle Hotel et son très privé Bemelmans Bar. Sur des photos relayées par le tabloïd, on peut apercevoir le couple dégustant des cocktails et échangeant joyeusement avec Misha Nonoo, une amie proche de Meghan Markle, et son mari Mikey Heiss. Les Sussex avaient d'ailleurs assisté à leur mariage célébré à Rome il y a deux ans. En revanche, après une première journée de rendez-vous dans la Grosse pomme, c'est seul que le prince Harry a retrouvé ce même bar et plusieurs connaissances jeudi soir. Nul ne sait où se trouvait alors Meghan Markle.