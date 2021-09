Meghan Markle et Harry main dans la main à New York : le couple réapparaît enfin !

Les Sussex à la conquête de la Grosse pomme ! Ce 23 septembre 2021, le prince Harry et Meghan Markle ont entamé un nouveau séjour à New York. A peine arrivés, le duc et la duchesse de Sussex ont effectué une première sortie publique, leur tout premier déplacement officiel à deux depuis leur départ de la monarchie et leur installation en Californie, il y a maintenant un an et demi. Cette apparition illustre également la fin de leur congé parental suite à la naissance de leur deuxième enfant.

Les parents d'Archie et Lilibet (2 ans et 3 mois) avaient rendez-vous tôt jeudi matin (heure locale) à l'observatoire du One World Trade Center, la tour construite à la suite des attentats du 11 septembre 2001 au sud de Manhattan. Meghan Markle et le prince Harry ont retrouvé sur place Bill de Blasio, le maire la ville depuis 2014, et Kathy Hochul, la gouverneure de New York.

C'est main dans la main, comme ils le faisaient déjà lors de leurs engagements royaux, que le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés. Dans son costume cravate, le Britannique de 37 ans est apparu souriant au côté de l'ancienne actrice de 40 ans, quant à elle en total look bleu foncé, col roulé et pantalon. Un look de travail pour le moins formel et épuré...