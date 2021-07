Meghan Markle : Son prochain projet avec Netflix révélé, elle s'associe à un célèbre ami

On en sait un peu plus sur les prochains projets de Meghan Markle avec Netflix. Le 14 juillet 2021, sur le site de la fondation Archewell (fondée par le prince Harry et son épouse suite à leur départ de la monarchie britannique en 2020), il a été annoncé que la duchesse de Sussex va jouer les productrices pour une série animée intitulée Pearl. Le programme mettra en scène une jeune fille dans une "aventure héroïque" alors qu'elle découvre ses vrais pouvoirs et s'inspire de femmes qui ont marqué l'Histoire.

"Comme beaucoup de filles de son âge, notre héroïne Pearl cherche à se découvrir en même temps qu'elle tente de relever les défis du quotidien", Meghan Markle a-t-elle fait savoir dans un communiqué. L'ancienne actrice qui s'apprête à fêter ses 40 ans va collaborer avec d'autres personnalités sur ce projet : le réalisateur canadien David Furnish (le mari d'Elton John, un ami des Sussex), la productrice anglaise Carolyn Soper, la réalisatrice américaine Liz Garbus, le producteur Dan Cogan et la réalisatrice Amanda Rynda. Aucune date n'a été communiquée quant à la sortie de la série sur Netflix.

Sur Instagram, David Furnish a partagé son enthousiasme quant à ce nouveau projet avec son amie : "Je suis ravi que nous puissions enfin annoncer cette passionnante série animée. Meghan, la duchesse de Sussex et moi sommes profondément passionnés par le fait de présenter des histoires inspirantes et positives de femmes extraordinaires du monde entier à un public mondial de tous âges. L'équipe qui collabore à la série est de première classe et @netflix est le partenaire idéal." Pourvu que ce nouveau projet subisse moins de critiques que le livre pour enfants publié par Meghan Markle au printemps dernier et inspiré de la relation du prince Harry avec leur fils Archie (2 ans)...