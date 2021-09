Meghan Markle et Harry bientôt de sortie : premier voyage à New York !

Installés en Californie depuis maintenant un an et demi, le prince Harry et Meghan Markle s'apprêtent à faire leur première apparition publique ensemble à New York. Samedi 25 septembre 2021, le duc et la duchesse de Sussex seront à Central Park pour prendre part à un nouvel événement Global Citizen visant à promouvoir la vaccination contre la Covid-19.

Comme elle l'a confirmé mardi, l'organisation qui oeuvre en faveur de l'environnement et lutte contre la pauvreté pourra compter sur le couple star pour appeler les puissances mondiales à faire des dons de vaccins à ceux dans le besoin. Un appel qui sera non seulement lancé samedi depuis New York avec les Sussex, Coldplay, Billie Eilish, Shawn Mendes ou encore Camilla Cabello, mais également depuis Paris, sur le Champ-de-Mars, avec Ed Sheeran, Elton John, Doja Cat, DJ Snake, Christine and The Queens et les Black Eyed Peas. Du côté de Londres, Kylie Minogue assurera notamment le show, tandis que Stevie Wonder montera sur scène à Los Angeles. Les villes de Madrid, Lagos et Rio organisent elles aussi des concerts le 25 septembre.