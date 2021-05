Meghan Markle enceinte : apparition surprise avec un joli ventre, en robe éclatante

A défaut d'être montée sur scène avec son mari le prince Harry, Meghan Markle a fait une apparition en vidéo lors du concert VAX Live, diffusé le 8 mai 2021 à la télévision et sur YouTube. Pour cet événement visant à soutenir la campagne de vaccination contre la Covid-19 à l'échelle internationale, la duchesse de Sussex est apparue en forme, rayonnante dans sa robe chemise fleurie signée Carolina Herrera. L'occasion de voir son ventre bien arrondi, elle qui attend une petite fille pour l'été prochain.

"Nous nous sommes réunis ce soir parce que la route à suivre s'améliore. Mais il faudra que chacun de nous trouve son chemin. En tant que présidents de campagne Vax Live, mon mari et moi pensons qu'il est essentiel que notre rétablissement donne la priorité à la santé, la sécurité et le succès de tous, en particulier des femmes qui ont été touchées de manière disproportionnée par cette pandémie", l'ex-actrice de 39 ans a-t-elle notamment déclaré en vidéo.

La mère d'Archie (2 ans) a également évoqué la naissance prochaine de son deuxième enfant : "Mon mari et moi sommes ravis d'accueillir bientôt une fille. C'est un sentiment de joie que nous partageons avec des millions d'autres familles à travers le monde. Quand nous pensons à elle, nous pensons à toutes les jeunes femmes et filles du monde entier qui doivent avoir la capacité et le soutien nécessaires pour nous faire avancer. Leur leadership futur dépend des décisions que nous prenons et des mesures que nous prenons maintenant pour les mettre en place et nous préparer tous à un avenir prospère, équitable et compatissant."