Prince Harry : Grand retour sur scène avec J.Lo, Meghan Markle étrangement absente...

Comme annoncé il y a quelques jours, le prince Harry a pris part à l'enregistrement du concert Global Citizen's VAX Live. Il s'agit de sa première apparition publique depuis sa participation aux obsèques du prince Philip à Windsor, le 17 avril dernier. Le concert visant à encourager la campagne de vaccination contre la Covid-19 à l'international a été filmé au SoFi Stadium de Los Angeles dimanche 2 mai 2021, et sera diffusé à la télévision et sur YouTube le 8 mai prochain. Mais contrairement à ce qui avait été annoncé, Meghan Markle n'était pas au côté de son mari sur scène...

Le duc et la duchesse de Sussex sont en effet les présidents honorifiques de cette campagne de sensibilisation initiée par l'organisation Global Citizen. C'est finalement seul que le prince Harry a pris la parole sur scène : "Hello tout le monde. Nous sommes à un moment important de la lutte globale contre la Covid-19. Ce soir est une célébration de chacun d'entre vous, les travailleurs de première ligne vaccinés dans le public et les millions de héros en première ligne partout dans le monde (...)", a d'abord affirmé le Britannique de 36 ans, comme l'a rapporté People.

"Mais nous nous unissons aussi parce que cette pandémie ne peut prendre fin que si nous agissons collectivement avec un engagement sans précédent envers notre humanité commune. Le vaccin doit être distribué à tout le monde partout, le père d'Archie (bientôt 2 ans) a-t-il ajouté. Nous ne pouvons pas nous reposer ou vraiment récupérer tant qu'il n'y aura pas une distribution équitable à tous les coins du monde. La mission qui nous attend est une mission que nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer et c'est de cela qu'il s'agit de ce soir. Le virus ne respecte pas les frontières et l'accès au vaccin ne peut être déterminé par la géographie." Actuellement enceinte de leur deuxième enfant, une petite fille attendue pour l'été, Meghan Markle pourrait malgré tout faire une apparition en vidéo qui sera ajoutée au montage.

En plus d'être présidé par les Sussex, ce concert Global Citizen VAX Live est animé par Selena Gomez. Ben Affleck et Jimmy Kimmel, Chrissy Teigen ou encore Jennifer Lopez sont également montés sur scène. Le président américain Joe Biden et son épouse Jill, la vice-présidente Kamala Harris, mais aussi Sean Penn, et même Emmanuel Macron, devraient eux aussi apparaître le temps d'un message vidéo qui sera diffusé entre deux prestations.